لطلاب الثانوية العامة، جامعة بنها تتيح برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي"

أعلنت جامعة بنها طرح برنامجها المتميز في التكنولوجيا الحيوية الزراعية، والذي يُعد من البرامج الحيوية التي تواكب متطلبات العصر الحديث في ظل التحديات البيئية والغذائية المتزايدة.

جامعة بنها لطلاب الثانوية العامة برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي"

ويهدف البرنامج جامعة بنها إلى تقديم حلول علمية متقدمة تعتمد على الهندسة الوراثية، التحليل الجزيئي، والتقنيات الحيوية، بما يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي، مقاومة الأمراض، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

ويتميز البرنامج بتعدد تخصصاته، حيث يجمع بين علوم النبات، الوراثة، الكيمياء الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام خريجيه في سوق العمل المصري والعربي، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة في هذا المجال.

وتتنوع مجالات العمل أمام خريجي البرنامج لتشمل:

المعامل التجارية لزراعة الأنسجة.

وحدات مراقبة الجودة بالمزارع وشركات الأغذية.

معامل التكنولوجيا الحيوية.

شركات الأسمدة الحيوية والكيماويات.

شركات تحسين المحاصيل وتكنولوجيا البذور.

