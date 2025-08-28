الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟ نجيب ساويرس يرد على رئيس الوزراء

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن رأيه في تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد السنوات الماضية.

 

حجم أقساط الديون المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة

وقال “ساويرس” خلال تصريحات لقناة “العربية بيزنس”: لا أوافق رئيس الوزراء على تصريحه بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، لأن الدولة لا يزال عليها أقساط ديون خلال الأشهر المقبلة والعام المقبل تفوق الـ 25 مليار دولار.

دعم رئيس الوزراء للمستثمرين بشهادة نجيب ساويرس

وتابع: "هو قبل ما يقول التصريح ده لازم يكون حاسب حسبته ويمكن هو عارف حاجة أنا معرفهاش، ويمكن هو حل مشكلة الدين الخارجي، ولكن بكل صدق وحقيقة رئيس الوزراء لأول مرة بيجتمع مع كل المستثمرين ويستمع لكل طلباتهم ويأخذ قرارات جادة ويعطينا دفعة، والأزمة الاقتصادية ستنتهي عندما يكون لدينا حلول طويلة المدى للديون".

 

إشكالية ملف الخصخصة الحكومية

ولفت: "برنامج الخصخصة الحكومية يمشي بسرعة السلحفاة، ومنذ 5 سنوات يتم الحديث عن بيع شركتين دون تنفيذ ذلك، والخصخصة ليس بيع 20% لأن ذلك لا يعني تغيير الإدارة أو الملكية ولا تمكين القطاع الخاص".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازمة الاقتصادية نجيب ساويرس ساويرس رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الخصخصة اقساط الديون

مواد متعلقة

نجيب ساويرس: لا فقاعة عقارية في مصر وهذا تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار

الأزمة الاقتصادية ونهايتها!

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads