هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟ نجيب ساويرس يرد على رئيس الوزراء

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن رأيه في تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد السنوات الماضية.

حجم أقساط الديون المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة

وقال “ساويرس” خلال تصريحات لقناة “العربية بيزنس”: لا أوافق رئيس الوزراء على تصريحه بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، لأن الدولة لا يزال عليها أقساط ديون خلال الأشهر المقبلة والعام المقبل تفوق الـ 25 مليار دولار.

دعم رئيس الوزراء للمستثمرين بشهادة نجيب ساويرس

وتابع: "هو قبل ما يقول التصريح ده لازم يكون حاسب حسبته ويمكن هو عارف حاجة أنا معرفهاش، ويمكن هو حل مشكلة الدين الخارجي، ولكن بكل صدق وحقيقة رئيس الوزراء لأول مرة بيجتمع مع كل المستثمرين ويستمع لكل طلباتهم ويأخذ قرارات جادة ويعطينا دفعة، والأزمة الاقتصادية ستنتهي عندما يكون لدينا حلول طويلة المدى للديون".

إشكالية ملف الخصخصة الحكومية

ولفت: "برنامج الخصخصة الحكومية يمشي بسرعة السلحفاة، ومنذ 5 سنوات يتم الحديث عن بيع شركتين دون تنفيذ ذلك، والخصخصة ليس بيع 20% لأن ذلك لا يعني تغيير الإدارة أو الملكية ولا تمكين القطاع الخاص".

