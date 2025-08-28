نجيب ساويرس: لا فقاعة عقارية في مصر وهذا تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% سيكون له أثر إيجابي مباشر على تشجيع الاستثمار واستقرار السوق العقارية في مصر.

وطمأن ساويرس المستثمرين، مؤكدًا أنه لا خوف من حدوث فقاعة عقارية، موضحًا أن بعض الشركات خفضت أسعار الوحدات بهدف التسريع في عمليات البيع والبناء، وهو ما يعزز من استقرار السوق ويقلل المخاطر.

خفض الفائدة لا يضر الاقتصاد

وأوضح رجل الأعمال ساويرس خلال تصريحات لقناة “العربية بيزنس” أنه حتى خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 4% لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد أو يؤدي إلى خروج الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية في مصر بأفضل حالاتها مقارنة بالعديد من الدول.

واستعرض ساويرس أبرز المؤشرات الحالية، حيث وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.1% سنويًا، وانخفض العجز الضريبي والخارجي ما بين 1 إلى 2%، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

القطاع الخاص أكثر جرأة

ولفت ساويرس إلى أن القطاع الخاص المصري بات يتمتع بـ شجاعة أكبر في الإقبال على الاستثمار، رغم وجود بعض الشكاوى من المزاحمة الحكومية في قطاعات معينة، متوقعًا أن تختفي هذه المزاحمة قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.