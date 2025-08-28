وزير الخارجية: تحركات دولية لمنع اندلاع أزمة نووية جديدة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة وتفادي أي مواجهة غير محسوبة العواقب.

اتصالات يومية مع الأطراف الدولية

أوضح الوزير أن مصر تجري اتصالات شبه يومية مع الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالاتفاق النووي لعام 2015 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، إلى جانب التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وكذلك مع الجانب الإيراني، في إطار جهود شاملة لدفع الحلول الدبلوماسية والسياسية.

رفض الحل العسكري ضد إيران

شدد عبد العاطي على أن الحل العسكري أثبت فشله، ولم يسفر سوى عن المزيد من التصعيد والاحتقان في منطقة تعج بالصراعات والأزمات، مؤكدًا أن الخيار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة مع إيران.

التزام مصري متواصل

أوضح وزير الخارجية أن الجهود المصرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق خفض ملموس في التصعيد، وبما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك بدور نشط لضمان عدم اندلاع أزمة نووية جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.