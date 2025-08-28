الجمعة 29 أغسطس 2025
إيران تندد بقرار الترويكا الأوروبية بإعادة فرض عقوبات على طهران

وزير الخارجية الإيراني
 نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بإطلاق الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".


وأضاف بيان الخارجية الإيرانية:"التصعيد الاستفزازي وغير الضروري سيُقابل بردود فعل مناسبة".

إيران: ندرس الرد على طرد سفيرنا من أستراليا

وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و"الترويكا" في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية أغسطس على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231.

