الجمعة 29 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

بث مباشر للسجادة الحمراء لعرض فيلم Jay Kelly بمهرجان فينيسيا

السجادة الحمراء لفيلم
السجادة الحمراء لفيلم Jay Kelly، فيتو

 بدء منذ قليل العرض العالمي لـ فيلم Jay Kelly، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة ٨٢، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وبدء توافد الحاضرين على السجادة الحمراء المخصصة لفيلم   Jay Kelly، لمشاهدة الفيلم في عرضه العالمي الأول.

تفاصيل فيلم Jay Kelly

يلعب كلوني في فيلم Jay Kelly، دور نجم سينمائي مُسنّ يواجه حسابات شخصية ومهنية، فينطلق في رحلة عبر أوروبا - مسافرًا بالطائرات والقطارات والسيارات - برفقة مدير أعماله القديم (ساندلر)، حيث يتأملان خيارات حياتهما وعلاقاتهما وإرثهما. 

وكتب باومباخ الفيلم مع مورتيمر، في أول تجربة لها في كتابة السيناريو، يُعرض فيلم Jay Kelly، في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو واحد من ثلاثة أفلام تُقدمها نتفليكس في مسابقة المهرجان السينمائي هذا العام، إلى جانب فيلمي "بيت الديناميت" لكاثرين بيغلو و"فرانكشتاين" لغييرمو ديل تورو.

الدورة 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

 

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

 شهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

