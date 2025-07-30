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ثقافة وفنون

فيلم 100 Nights of hero لأمير المصري يشارك في مهرجان فينيسيا بدورته الـ 82

أمير المصري، فيتو
أمير المصري، فيتو

يشارك فيلم 100 Nights of hero للفنان أمير المصري في مسابقات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ 82، والتي ستقام فاعلياته في الفترة من 27 أغسطس إلى ٩ سبتمبر.

ومن المقرر أن يكون فيلم 100 Nights of hero هو فيلم ختام قسم أسبوع النقاد في المهرجان.  

تفاصيل فيلم 100 Nights of hero  

وفيلم 100 Nights of hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج، ومن إخراج جوليا جاكمان، وبطولة أمير المصري، إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.  

ويقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلون ضيفا يقلب الأحوال.  

فيلم Giant

وينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريبًا.  

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم، بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.  

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الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد أمير المصري بيرس بروسنان فيلم Giant فيلم 100 Nights of hero

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