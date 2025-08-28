قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الخميس: إن تصريحات سموتريتش دعوة رسمية لإبادة الشعب الفلسطيني.



وأضافت حماس في بيانها، أن تصريحات سموتريتش تمثّل دعوة معلنة لمواصلة جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة.

حماس: تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال

وتابعت: تصريحات سموتريتش اعتراف رسمي باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين الأبرياء كسلاح.



واستطردت: تصريحات سموتريتش دليل دامغ لإدانة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.



واكدت حماس، أن ما قاله سموتريتش ليس رأيا متطرفا معزولا، بل سياسة حكومية معلنة وهذه التصريحات تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم.



وجاء في بيان حماس، أن هذه التصريحات تؤكد أن ما يجري في غزة ليس "معركة عسكرية" بل مشروع إبادة وتهجير جماعي.

