الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال

سموتريتش
سموتريتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الخميس: إن تصريحات سموتريتش دعوة رسمية لإبادة الشعب الفلسطيني.


وأضافت حماس في بيانها، أن تصريحات سموتريتش تمثّل دعوة معلنة لمواصلة جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة.

 

حماس: تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال

وتابعت: تصريحات سموتريتش اعتراف رسمي باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين الأبرياء كسلاح.
 

واستطردت: تصريحات سموتريتش دليل دامغ لإدانة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
 

واكدت حماس، أن ما قاله سموتريتش ليس رأيا متطرفا معزولا، بل سياسة حكومية معلنة وهذه التصريحات تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم.
 

وجاء في بيان حماس، أن هذه التصريحات تؤكد أن ما يجري في غزة ليس "معركة عسكرية" بل مشروع إبادة وتهجير جماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس جيش الاحتلال غزة سموتريتش

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: نهاجم الحوثيين بقوة بالتوازي مع تعميق ضرب حماس في غزة

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يرفض أي اتفاق جزئي رغم موافقة حماس على المقترح الأمريكي

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads