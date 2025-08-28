أحب اليمن فعاش فيه وتزوج منه ومات به، رحيل العلامة المصري الشيخ محمد بن إبراهيم العيساوي

نعى الشعب اليمني العلَّامة المصري الشيخ محمد بن إبراهيم العيساوي بعد أن وافته المنيه.

وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم العيساوي

وكان الشيخ محمد بن إبراهيم العيساوي من خريجي جامعة الأزهر وانتقل إلى اليمن وأقام بها حتى رحيله.

صاهر الشيخ محمد بن العيساوي اليمني وارتبط وجدانيا بالدولة هناك، وتولى الخطابة في جامع العاقل ثم جامع الشهداء أحد ثاني أكبر مساجد صنعاء.

أجمع على حبه كافة أطياف الشعب اليمني

وبحسب وسائل الإعلام اليمنية، كان الراحل خطيبًا مفوهًا وداعيًا مؤثرًا وعالمًا ربانيًا وفق وصف اليمنيين، إذ جعل جامع الشهداء بمثابة وجهه لليمنيين للاستماع إلى خطبة الجمعة.

أجمع على حبه كافة أطياف الشعب اليمني نظرا لاعتداله وتبنيه خطابا معتدلا يعكس صورة الإسلام.

الشيخ محمد بن إبراهيم العيساوي، فيتو

الشيخ العلامة: محمد إبراهيم العيسوي سليمان.



من مواليد ١٩٤٦ الفيوم طامية كفر محفوظ.



درس في الأزهر الشريف.



سافر إلى اليمن في ١٩٨٠.



وعمل في المعاهد العلمية في إب.

ثم إماما لمسجد الأسودي بالحديدة لمدة عشرة سنوات.

ثم انتقل إلى جامع العاقل بصنعاء ثم إلى جامع الشهداء لمدة ٢٥ عاما.

كان داعيًا إلى الإسلام الوسطي بدون مغالاة.



تتلمذ على يديه الكثير من العلماء داخل مصر واليمن.



تقلد منصب مستشار السفارة المصرية في صنعاء.



وعين مستشارا لوزير الأوقاف وخبيرًا بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.



وله العديد من الاسهامات الدعوية على القنوات الفضائية.



من مؤلفاته كتاب ردود على شبهات في السنة بالمشاركة مع الشيخ محمد الصفطي من علماء الأزهر الشريف إمام مسجد الحسين بصنعاء

وكتاب زاد الخطيب



وله دواوين الخطب المنبرية بالمشاركة مع الشيخ محمد عبيد من علماء الازهر وكان وقتها خطيبا لجامع عذبان بصنعاء.



كما اشتهرت حلقاته بعد صلاة الفجر في جامع الشهداء بتدريس السيرة النبوية والحديث الشريف.

