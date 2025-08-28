الإمام الطيب: طلاب الأزهر أمانة في أعناقنا ونسعى لتوفير أفضل الخدمات لهم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال تحسين الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب الأزهر.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ويبحثان سبل التعاون لخدمة طلاب الأزهر

وفي بداية اللقاء، استعرض رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدور والمهام التي تضطلع بها الهيئة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الرقابة فحسب، بل يتعداه إلى فتح أسواق لتصدير المنتجات المصرية، وتشجيع المنتجين على الارتقاء بمعايير الجودة، كما أوضح أن الهيئة أصدرت دليلًا استرشاديًّا للعاملين بالمطابخ المركزية في المؤسسات والجامعات والمدن الجامعية، مع تنفيذ حملات دورية لسحب العينات الغذائية وفحصها، حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين.

وأكد الدكتور طارق الهوبي تطلع الهيئة للتعاون مع المدن الجامعية التابعة للأزهر الشريف، من خلال الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المطابخ المركزية للطلاب المصريين وطلاب مدن البعوث الإسلامية، باعتبار ذلك دورًا مكملًا للجهود التي يبذلها الأزهر في رعاية أبنائه، مشيرا إلى أن الهيئة لديها حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة، تضمن رفع مستوى الكوادر العاملة في هذه المطابخ، مصرحا: «نسعى لتقديم نموذج ناجح من داخل الأزهر يمكن تعميمه لاحقًا على مختلف الجامعات المصرية».

ومن جهته، أشار شيخ الأزهر إلى أهمية دور الهيئات الرقابية، وخاصة تلك المعنية بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن الواقع العملي يُظهر أحيانًا فجوة بين الفكرة والتطبيق، الأمر الذي يتطلب رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذه الهيئات، وتعزيز الثقة بينها وبين الجمهور، كما أكد فضيلته ضرورة رفع مستوى وعي العاملين ومقدمي الخدمات الغذائية بالالتزام بالقواعد والمعايير الصحية، لما لذلك من أثر مباشر على حياة الناس.

شيخ الأزهر يرحب بالتعاون بين الهيئة والمدن الجامعية بالأزهر

ورحب شيخ الأزهر بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمطابخ المركزية بالمدن الجامعية الأزهرية، مؤكدًا أن طلاب الأزهر أمانة في أعناقنا، ويجب أن يحظوا بأقصى درجات الرعاية والاهتمام، حتى يتفرغوا لتحصيل العلوم والمعارف والآداب، وأضاف فضيلته: «نحرص على تهيئة بيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلاب، فهم أمل الأمة ومستقبل نهضتها».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.