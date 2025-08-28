الجمعة 29 أغسطس 2025
إعلام عبري: "قطرة حظ" اسم العملية العسكرية في صنعاء

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلنت القناة 12 العبرية مساء اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق على العملية العسكرية في صنعاء اسم "قطرة حظ".

 

استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي

وقالت هيئة البث العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اليمنية ‎صنعاء استثنائي وذو أهمية.

وأضافت هيئة البث العبرية: الجيش الإسرائيلي حاول استهداف قيادات كبيرة في ‎جماعة الحوثي باليمن.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك في الهجوم على ‎اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: بعض الهجمات في ‎صنعاء استهدفت مباني يعتقد أن فيها قادة من ‎جماعة الحوثي.

 

ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية

وقالت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال تنفذ ضربات كبيرة وواسعة النطاق داخل الأراضي اليمنية.

وأضافت القناة 14 العبرية: الهجمات في ‎اليمن تستهدف قادة بارزين.

