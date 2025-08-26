محافظ الدقهلية يشارك الإخوة الأقباط الاحتفال بعيد تدشين دير مار جرجس بميت دمسيس (صور)

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء نصر رفقي نائب مدير أمن الدقهلية مساء اليوم الثلاثاء، الإخوة الأقباط الاحتفال بعيد تدشين دير مار جرجس الروماني ووصول جسده إلى الدير بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا، والذي يُقام سنويًّا خلال الفترة من 22 أغسطس وحتى 29 أغسطس.

وكان في استقبال "المحافظ" نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لدير مار جرجس بميت دمسيس، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، ونيافة الأنبا إكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص مكاري غبريال وكيل دير مارجرجس بميت دمسيس.

كما شهد الاحتفال حضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل أوقاف الدقهلية، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا.

الأسرة المصرية تجسد الروح الوطنية

وخلال كلمته، وجّه "محافظ الدقهلية " خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط، قائلًا:

“الأسرة المصرية تجسد الروح الوطنية وتوحد كل بيت تحت مفهوم (بيت العيلة)، فمصر نموذج فريد للتعايش والمحبة بين المسلمين والمسيحيين في ظل قيادة الدولة المصرية”.

المناسبات الدينية والوطنية تمثل فرصة لتعزيز الروابط

وأضاف "مرزوق" أن المناسبات الدينية والوطنية تمثل فرصة لتعزيز الروابط بين المصريين جميعًا، مشددًا على أن ترسيخ مفهوم الوطنية لدى الشباب والأجيال القادمة هو رسالة أساسية لضمان استمرار روح التماسك والانتماء، قائلًا: “لن نسمح للفتن أو الشائعات بالتسلل بيننا.. مصر ستظل بيت الجميع، دولة قوية متماسكة بشعبها ووعي أبنائها”.

الدولة دائمًا على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة

وأكد " المحافظ " أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائمًا على ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة، داعيًا المواطنين إلى مواجهة الشائعات والتحلي بالثقة في الدولة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت الصمود أمام تحديات غير مسبوقة بفضل وعي الشعب وتماسكه.

لا يوجد في العالم تعايش ومحبة بين أطياف الشعب الواحد مثلما يحدث في مصر

واختتم اللواء طارق مرزوق كلمته قائلًا:

“لا يوجد في العالم تعايش ومحبة بين أطياف الشعب الواحد مثلما يحدث في مصر.. لن تجد كنيسة إلا وبجوارها مسجد، ولن تجد مسجدًا إلا وبجانبه كنيسة، وهذه هي روح مصر الحقيقية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.