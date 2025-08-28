قرار من النيابة بشأن جثة عروس حلوان ضحية الإهمال الطبي بالجيزة

صرحت نيابة الجيزة بدفن إسراء، المعروفة إعلاميا بـ عروس حلوان ضحية الخطأ الطبي في مركز تجميل.

وكشف عبد الله كرم شقيق عروس حلوان عن تفاصيل جديدة بشأن تعرض شقيقته لوعكة صحية ودخولها في غيبوبة، بعد توجهها إلى أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين في الجيزة، لإجراء عملية تجميل استعدادًا لزواجها.

وقال عبد الله في تصريحات صحفية، إن الطبيب حقن إسراء بالخطأ عن طريق الوريد، وتسبب في تدهور حالتها وأدخلها في غيبوبة، لافتًا إلى أن شقيقته ضحية الخطأ الطبي كانت في غيبوبة تامة قبل وفاتها.

وأضاف: لن نترك حق شقيقتي.

وأكد أحد أفراد أسرة الضحية من المرافقين معها قبل وفاتها في تصريحات صحفية أن المتوفاة توجهت إلى مركز تجميل بمنطقة العجوزة، استعدادًا لحفل زفافها، الذي كان مقررًا عقده يوم 3 سبتمبر المقبل، وتم حقنها بعقاقير مغشوشة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، وجرى نقلها إلى المستشفى، ووضعها على جهاز تنفس، لكنها فارقت الحياة، ليتحول الفرح المنتظر إلى مأتم بسبب خطأ طبي من دون إجراء أي فحوصات أو تحاليل مسبقة.

وكشفت التحقيقات أن المحيطين بالعروس في مركز التجميل حاولوا إسعافها، إلا أن المحاولات باءت بالفشل لذا تم نقلها للمستشفى ولكن كان الوقت تأخر وتمكنت المادة المغشوشة من التغلغل في جسم إسراء عروس حلوان وتسببت في مضاعفات عديدة.

وعلى الرغم من محاولات الأطباء إسعاف إسراء عروس حلوان وإجراء إنعاش قلبي، فإن حالتها كانت شديدة الخطورة، وبعد عودة النبض تم نقلها إلى قسم الرعاية بأحد المشافي، إلا أنها توفيت بعدما دخلت في غيبوبة.

أكدت والدة عروس حلوان، أنها لن تقيم العزاء لابنتها إسراء حتى يأخذ الطبيب المتسبب في وفاتها جزاءه قضائيا، قائلة: "بنتي حلمت تلبس الفستان الأبيض وكانت مركزة في كل تفاصيل اليوم ده.. فجأة لبست كفنها قبل فستانها حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب قلبي بينزف عليها".

