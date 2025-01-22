ابنة أصالة تهاجم أطباء التجميل: الفيلر دمر شفايفي

ردت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، على انتقادات أطباء التجميل لها بعد تصريحاتها عن استخدامات الفيلر الخاطئ وتأثيره السلبي على شفتيها.

وقالت شام الذهبي: “إن سبب هجوم الأطباء عليّ هو فيديو نزلته عن سوء استخدام الفيلر على شفايفي، وكثرة الحقن والتذويب، وأنا بدأت حقن شفايفي من زمان، عندما كنت 22 سنة للأسف، وكان الإجراء التجميلي الوحيد اللي عملته مع عملية لأنفي”.

وتابعت: "ومن كثر ما كبرت شفايفي صغرتها على مدار السنين وقبل افتتاح عيادتي، كان عندي (كلكعة) والأنسجة نفسها اتدمرت"، حسب تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي".

وأضافت شام الذهبي: “هذا اللي خلاني أمشي على أساليب آمنة أكثر مثل الليزر لأعالج شفايفي، وهذا اللي خلاهم يهاجموني لإني قلت إن الفيلر دمر شفايفي، طب ما كثر الفيلر والتذويب فعلا دمر شفايفي”.

وكانت شام قد ظهرت في فيديو تقف فيه في عيادتها وتقول إن شفايفها من كثر التذويب والحقن باظن والجلد كرمش.

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