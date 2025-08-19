ضبط ترسانة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة متنوعة بمطار القاهرة الدولي (صور)

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، وتحديدا بالإدارة العامة لجمارك الركاب مبنى رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام بتحرير عدد من محاضر الضبط المتنوعة والمميزة.

جهود جمارك مطار القاهرة في ضبط المخالفين



وتمكن رجال الإدارة الثانية بقيادة صبحي ربيع مدير الإدارة ونائبه إبراهيم حسن طلحة من تحرير العدد الأكبر من تلك المحاضر، حيث تم ضبط محضر جمركي رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكبة مصرية بحوزتها عبوات شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر.

ضم فريق الضبط كل من: وليد حجاج ومحمد عدلي مأمورا الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد حميدة ومحمود شحاته تحت إشراف أحمد صبري رئيس القسم.

وتمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط جمركي رقم ٩٢ ضد راكب مصري بحوزته كمية من قطع المخدرات وأربعة أسلحة بيضاء عبارة عن ثلاثة خناجر ومطواة.

ضم فريق الضبط كل من: أحمد سامي ومحمد عدلي مأمورا الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمود شحاته وسامح سيد تحت إشراف أحمد صبري.



ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بمطار القاهرة

كما تمكنت سلطات جمارك المطار من ضبط محضر جمركي رقم ٩٣ ضد راكب أجنبي بحوزته سبعة عبوات بهم مواد مخدرة ضم فريق الضبط كل من حسام حمدي جمعة وسامح زاهر مدير الحركة، كما تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٤ ضد راكب مصري حاول تهريب ٤٩٣ عبوة مستحضرات تجميل.

ضم فريق الضبط كل من: أحمد سامي وأيمن علي الديب مأمورا الجمرك، ومن إدارة الفحص بيشوي مفيد ومحمود رمضان وعماد جاب الله، تحت إشراف أحمد صبري.

كما ضمت محاضر الضبط تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكب أجنبي بحوزته ٢٧ بذرة لنبات الماريجوانا المخدر و٨ أسلحة بيضاء وقبضة حديدية ودونيك وسيلفي ديفينس ونظارة ميدان.

وضم فريق الضبط كل من: أحمد سامي ومها ممدوح مأمورا الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة حسام عبد العال ويوسف حامد مامورا الجمرك، تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة.

بينما حرر رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة ونائبه علاء شحاته محضر ضبط جمركي رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكب أجنبي بحوزته ٢٨ عبوة بهم مخدرات متنوعة.

ضم فريق الضبط كل من: أحمد صابر مأمور الجمرك، ومحمد مصطفى رئيس القسم.

وحرر رجال الإدارة الثالثة بقيادة أحمد حسين الحكش مدير الإدارة ونائبه هاني أبو طالب محضر ضبط جمركي رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكب مصري حاول تهريب ١٠٨٣ عبوة مستحضرات تجميل.

ضم فريق الضبط كل من: وليد جمال وجمال الشحات ومحمد حسن مأمورا الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد حسين ومحمد عبد المنعم صالح، تحت إشراف نميري عبد الرحمن مدير الحركة.

ضبط أسلحة بيضاء متنوعة مع المسافرين

وحرر رجال الإدارة الأولى بقيادة مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة ونائبه أحمد عمر كحك محضر ضبط جمركي رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ ضد راكب أجنبي حاول تهريب أربعة آلاف إبرة رسم "تاتو".

ضم فريق الضبط كل من: أحمد خيري وحسام سليمان ومحمود مصطفي مأموري الجمرك، ومن إدارة الفحص بالأشعة إبراهيم كمال ومحمد جمال وفرج حمدي، تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة.

يأتي ذلك بالتنسيق الدائم بين الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة برئاسة الدكتور ماجد موسى والإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم، وفي ظل متابعة مستمرة من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من أحمد كجوك وزير المالية.

