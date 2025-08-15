الجمعة 15 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأرصاد تنظم دورة تدريبية لمجموعة من المتدربين السعوديين

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية

 نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في مركز القاهرة الإقليمي للتدريب المعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "فني أرصاد جوية" لعدد من المتدربين من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات الفنية.

برامج هيئة الأرصاد لمتدربي المملكة العربية السعودية

 يهدف البرنامج، الذي يمتد لمدة 26 أسبوعًا، إلى إعداد وتأهيل كوادر فنية قادرة على التنبؤ بالأحوال الجوية ورصد الظواهر المناخية، تمهيدًا لمنحهم رخصة العمل كـ"فني أرصاد جوية مبتدئ".

ويتضمن التدريب مزيجًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في محطات الرصد، إضافة إلى التدريب على أسس علم الأرصاد الجوية، وطرق تحليل البيانات المناخية، وآليات إعداد التقارير اليومية والنشرات الجوية.

 

رفع كفاءة العنصر البشري العامل في مجال الرصد الجوي

 وفي هذا السياق، صرّح الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن " هذا البرنامج التدريبي يعكس التزام الهيئة برفع كفاءة العنصر البشري العامل في مجال الرصد الجوي على المستويات كافة، وإعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير الفنية والعلمية، فضلًا عن منحهم رخصة معتمدة دوليًا تؤهلهم للعمل في جميع المجالات التي تتطلب متابعة الأحوال الجوية ورصد عناصر الطقس بدقة واحترافية."

وأكد طاحون على أن الهيئة تسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى دعم مجالات التعاون المشترك مع الدول العربية، وتبادل الخبرات في التخصصات المرتبطة بعلوم الأرصاد الجوية ومراقبة الظواهر المناخية.

