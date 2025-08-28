هل تمارس إسرائيل مناورة سياسية بشأن مفاوضات غزة؟ رد حاسم لوزير الخارجية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن القاهرة لا تعتد بالتسريبات الإعلامية أو ما يُنشر من معلومات غير دقيقة بشأن المفاوضات الجارية حول غزة، مشددًا على أن مصر تنتظر المواقف الرسمية المعلنة من الأطراف المعنية.

موافقة حماس على مقترح ويتكوف

وفي تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، رد وزير الخارجية على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تمارس مناورة سياسية من خلال التصريحات الأخيرة عن نقل مكان المفاوضات، رغم أن حركة حماس كانت قد وافقت على مقترح ويتكوف المطروح منذ نحو عشرة أيام.

وزير الخارجية: "لا نعتد بالبالونات الإعلامية الإسرائيلية"

وأوضح عبد العاطي أن "الكثير مما يُنشر في وسائل الإعلام عبارة عن بالونات اختبار وأمور غير صحيحة"، مضيفًا أن مصر تبني مواقفها فقط على ما يتم إعلانه بشكل رسمي من الأطراف.

انتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على المقترح الأمريكي

وأشار وزير الخارجية إلى أن القاهرة لا تزال تنتظر ردًا واضحًا وحاسمًا بشأن الصفقة المطروحة، استنادًا إلى مقترح المبعوث الأمريكي ديفيد ويتكوف، مؤكدًا أن مصر مستمرة في جهودها من أجل التوصل إلى حل يحقق الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.