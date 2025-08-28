خبير اقتصادي: الذهب مرشح لتجاوز 3500 دولار والنفط تحت رحمة أوبك

قال الخبير الاقتصادي الدكتور ريان ليمنت إن أسعار الذهب مرشحة للحفاظ على نطاق تداول يتراوح بين 3300 و3500 دولار على المدى القصير.

خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وتوقعات أسعار الذهب

وأشار إلى أن أي خفض لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع في سبتمبر المقبل قد يدفع الذهب لاختراق مستوى 3500 دولار.

الذهب يتجه نحو 4000 دولار بحلول 2026

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن استبدال بعض أعضاء الفيدرالي بعناصر أكثر ميلًا إلى السياسات التيسيرية سيدعم الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط والطويل، مرجحًا وصوله إلى حدود 4000 دولار بنهاية عام 2026.

النفط بين الحرب والأوبك

وفيما يخص سوق النفط، أوضح أن الأسعار تتأثر بعوامل عدة، أبرزها مسار الحرب في أوكرانيا، حيث سيؤدي أي تقدم نحو السلام إلى تخفيف الضغوط التصاعدية على الخام.

وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي المرتقب في أوروبا والولايات المتحدة سيضغط بدوره على الأسعار، لكنه أكد أن منظمة أوبك تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه السوق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.