يويفا يمنح برشلونة دفعة كبيرة قبل دوري أبطال أوروبا

تلقى نادي برشلونة الإسباني دفعة معنوية جيدة في مستهل موسم 2025-2026، وقبل انطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يرغب في خوض أول مباراة خارج أرضه بدوري أبطال أوروبا

وكان النادي الكتالوني قد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استثنائه من خوض أولى مبارياته بالبطولة على ملعبه، لحين الانتهاء من أعمال تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ووفقا لبرنامج "توت كوستا" بإذاعة "كتالونيا"، فإن "يويفا" أبلغ البارسا بشكل غير رسمي، بأنه سيمكن الفريق من خوض أولى مبارياته الأوروبية خارج أرضه.

وأضاف البرنامج: "يويفا وافق على منح برشلونة المزيد من الوقت لتجهيز كل شيء في حالة عودته إلى ملعبه قريبا".

وستكون أول مباراة للبارسا على ملعبه في الجولة الثانية، أما يوم 30 سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبلين.

