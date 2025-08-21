الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يويفا يمنح برشلونة دفعة كبيرة قبل دوري أبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تلقى نادي برشلونة الإسباني دفعة معنوية جيدة في مستهل موسم 2025-2026، وقبل انطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يرغب في خوض أول مباراة خارج أرضه بدوري أبطال أوروبا 

وكان النادي الكتالوني قد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استثنائه من خوض أولى مبارياته بالبطولة على ملعبه، لحين الانتهاء من أعمال تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ووفقا لبرنامج "توت كوستا" بإذاعة "كتالونيا"، فإن "يويفا" أبلغ البارسا بشكل غير رسمي، بأنه سيمكن الفريق من خوض أولى مبارياته الأوروبية خارج أرضه.

وأضاف البرنامج: "يويفا وافق على منح برشلونة المزيد من الوقت لتجهيز كل شيء في حالة عودته إلى ملعبه قريبا".

وستكون أول مباراة للبارسا على ملعبه في الجولة الثانية، أما يوم 30 سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة نادي برشلونة برشلونة الإسباني دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

برشلونة يتمسك بكاسادو ويرفض عروض الأندية الإنجليزية

أندية البريميرليج وريال بيتيس يتنافسان على جوهرة برشلونة

خطة برشلونة لحل أزمة تسجيل اللاعبين

موقف برشلونة وريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الأولى

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads