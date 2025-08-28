شعبة النقل توضح الضوابط الجديدة لسائقي الشاحنات بين مصر والأردن ‏حتى نهاية 2025‏

تلقت شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي؛ خطابًا من المهندس ضياء الدين مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، يتضمن التعليمات الجديدة الصادرة من دائرة الجمارك بالمملكة ‏الأردنية الهاشمية (رقم 1168)، بشأن الغرامات المطبقة على سائقي الشاحنات داخل الأراضي ‏الأردنية.‏

وشدد خلال الخطاب على ضرورة التزام السائقين المصريين بالتعميم، والذي يفرض غرامات تصل إلى ‏‏500 دينار على النقل لبلد ثالث، و200 دينار لتغيير المسار، و100 دينار على النقل الداخلي.‏

قواعد الوقود للشاحنات الأردنية

وبحسب ما تقرر في اجتماع اللجنة الفنية المصرية الأردنية، يُسمح للشاحنات الأردنية عند مغادرتها ‏الأراضي المصرية بملء خزانات الوقود بحد أقصى 600 لتر سولار للبضائع المبردة، و400 لتر ‏للبضائع غير المبردة، مع الالتزام بحمل ما لا يقل عن 100 لتر عند دخول مصر. ويُطبق القرار حتى ‏‏31 ديسمبر 2025.‏

التزامات إضافية للشحنات

وأكد الخطاب استمرار العمل بالكميات المسموح بها للشاحنات والبرادات المصرية عند دخول الأراضي ‏الأردنية، مع الالتزام بالتعميم رقم (1168) للعام 2024 بشأن تطبيق المعاملة بالمثل في المخالفات.‏

ضرورة التزام سائقي الشاحنات الأردنية بضوابط وزارة البيئة المصرية

كما شدد على ضرورة التزام سائقي الشاحنات الأردنية بضوابط وزارة البيئة المصرية الخاصة ‏بتصدير الفحم النباتي، والتي تفرض تعبئته في عبوات مغلقة، وتغطيته بمشمع سميك، ووضع ‏علامات دولية توضح درجة الخطورة على الحاويات الناقلة.‏

