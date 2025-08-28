وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة بدر الدين

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركات العالمية العاملة في منطقة الصحراء الغربية تكثف عملياتها مستهدفة استكشاف المزيد من الاحتياطيات وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الشركاء في شركة بدر الدين للبترول يقدمون مثالًا قويًا لهذه المجهودات من خلال خطتهم المتكاملة لتحسين الانتاج.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/ 2025 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركتي كايرون وكابريكون إنرجي الشركاء في مناطق عمل بدر الدين بالصحراء الغربية.

تحسين الإنتاج وإعادة تقييم البحث السيزمي في مناطق الامتياز

وتتمثل خطة الشركاء المتكاملة لتحسين الانتاج في مناطق امتياز شركة بدر الدين من 4 برامج وهي إعادة تفعيل الآبار المتقادمة وتحسين تدفق المياه وإطلاق القيمة من الآبار الاستكشافية القديمة وذلك بالإضافة إلى تحسين أداء الرافعات الذكية.

كما أكد الوزير أن قيام الشركة بإعادة تقييم نتائج المسح السيزمي الذي كان قد تم تنفيذه في عام 2017 من شأنه أن يضيف المزيد من الآبار والاحتياطيات علي الانتاج.

وأشاد الوزير بما حققته الشركة من أداء متميز في مجالات السلامة والأمن وحماية البيئة وكذلك المسئولية المجتمعية.

و من جانبه اشار المهندس أشرف عبد الجواد رئيس الشركة إلى أن شركة بدر الدين حققت هذا العام متوسط إنتاج بلغ 53 ألف برميل مكافئ من الزيت الخام يوميًا وقامت بحفر 18 بئر بالإضافة إلى 79 عملية إصلاح وصيانة آبار وإعادة إكمال باستثمارات إجمالية بلغت 183 مليون دولار.

ومن جانبهم أكد ممثلو شركتي كايرون وكابريكورن إنرجي على دعمهم المستمر لجهود زيادة الانتاج من خلال عملية إعادة تقييم البيانات السيزمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.