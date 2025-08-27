تعليمات شفهية توقف بيع بنزين 80 بمحطات التعاون للبترول في الوجه البحري (مستند)

في الوقت الذي اتجه فيه عدد كبير من أصحاب السيارات، خاصة سيارات الأجرة، في محافظات الصعيد والوجه البحري، لاستخدام بنزين 80 كخيار أوفر بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية، كشفت مستندات حصلت عليها "فيتو" عن أزمة داخل شركة التعاون للبترول، إحدى أكبر الشركات التابعة لـ وزارة البترول.

وثيقة تكشف قرارًا شفهيًا

الوثيقة الصادرة من داخل الشركة تؤكد أن مناطق التعاون بالوجه البحري امتنعت عن بيع بنزين 80 بتعليمات شفهية من رئيس الشركة، وهو ما أثار علامات استفهام حول آلية اتخاذ القرارات داخل واحدة من أقدم شركات القطاع.

خسائر بالملايين وإهدار للمال العام

مصدر مطلع بالشركة أوضح لـ فيتو أن وقف بيع بنزين 80 أثر بشكل مباشر على مبيعات محطات التعاون، رغم وجود الطلمبات والصهاريج والغاطسات الخاصة به، والتي تكلفت مبالغ ضخمة، حيث إن الطرمبة الواحدة تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه كما أن الصهريج يبلغ سعره نحو 400 ألف جنيه، بسعة تخزينية تصل إلى 35 ألف لتر، بالإضافة إلى أن الغاطس المستخدم لدفع المنتج من الصهريج إلى الطرمبة تصل قيمته إلى 150 ألف جنيه.

وبالتالي، فإن القرار تسبب في تعطيل أصول بملايين الجنيهات، بما يشكل إهدارًا للمال العام بجانب التأثير السلبي على إيرادات الشركة.

محطات تحولت إلى "مهملة"

الأهالي في عدد من محافظات الوجه البحري انتقدوا بشدة توقف محطات التعاون عن توفير بنزين 80، معتبرين أن هذه القرارات الخاطئة حوّلت المحطات إلى كيانات مهملة، رغم توافر المعدات والقدرات التشغيلية.

مذكرات داخلية تبرئ المسئولين المحليين

في منطقة شبين الكوم، حاول أحد مديري المناطق حماية نفسه عبر مذكرة رسمية أوضح فيها أن التعليمات بالإلغاء صدرت من قياداته العليا، الأمر الذي يكشف أن القضية لم تعد مجرد تصرف فردي، بل تعكس وجود تواطؤ أوسع داخل الشركة.

مستند يؤكد أن التعليمات شفهية من رئيس الشركة

فساد وفوضى.. ولصالح من؟

القرارات الصادرة "شفهيًا" تطرح تساؤلات خطيرة: هل تدار شركات البترول في مصر بتعليمات غير موثقة بلا مستندات أو مخاطبات رسمية؟.. ولصالح من يتم وقف بنزين 80 الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في المحافظات؟

دعوة لتدخل عاجل

المثير للجدل أن هذه القرارات تمر دون توضيح رسمي أو إعلان من رئيس الشركة مصطفى السيد، ما يثير الشكوك حول ما يجري داخل أروقة التعاون للبترول.

ومن هنا، يبرز الدور المنتظر لوزير البترول المهندس كريم بدوي للتدخل العاجل، وضبط الأداء داخل الشركة، ووضع حد للفوضى التي تهدد سمعة وموارد قطاع البترول.

