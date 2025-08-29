صراع وزير الصحة ومحافظ الفيوم إلى أين؟

كشف الصراع بين وزارة الصحة ومحافظ الفيوم عن التخبط الإداري في المحافظات وضياع هيبة اللامركزية الإدارية، تضامن وزير الصحة مع مدير مديرية الصحة بالفيوم منطقي من باب حماية رعاياه، وقرار الإيقاف الصادر من محافظ الفيوم يبدو أيضا منطقي لتجاوز مدير مديرية الصحة، لكن أين الخلل في المنظومة، طالما أن كليهما محق في قراره، تعالي نعرف أولا ما هو أصل الحكاية حتي نضع يدنا على الخلل الحقيقي.

أصل الحكاية

البداية كانت مع إصدار مجموعة من التعليمات من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لمدير مديرية الصحة الدكتور أيمن عباس الذي تولى المسئولية منذ أقل من شهر، وتحديدا منذ 27 يوما، التعليمات الصادرة كانت بمثابة دستور التعامل ما بين المحافظ باعتباره السلطة المختصة في المحافظة وباعتباره طبيبا كان مسئولا عن قطاع الإسعاف في مصر، والطرف الآخر هو مدير مديرية الصحة الذي يعتبر جديدا على مجتمع الفيوم.

هنا اعتبر مدير مديرية الصحة أن تعليمات المحافظ هي تجاوز لسلطاته وصرح بذلك علنا، فما كان من المحافظ إلا أن أصدر قرارا بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك بدون الرجوع لوزير الصحة أو استشارته فيما يتخذ تجاه أحد رجاله..

بعد صدور القرار بدقائق علم الوزير بقرار المحافظ فأخذها علي عاتقه كأنها مسألة كرامة وأعتبر أن أي مساس برجل من رجاله هو تعدي عليه شخصيا، فأصدر قرار في نفس اللحظة بترقية الدكتور أيمن عباس لتولي تسيير أعمال الإدارة المركزية للصحة النفسية بالوزارة..

وذلك إن دل فإنما يدل على غياب التنسيق الإداري بين المحافظات والوزراء، وكل منهم يعمل في جزيرة معزولة عن الآخر.

الموقف يستدعي تدخل مجلس الوزراء لحسم الجدل الدائر بين المحافظ والوزير ووضع أسس للتعامل بين الوزراء والمحافظين حتي لا يتكرر مثل هذا الهراء، المشهد لا يعني إلا أن كل منهما ظن أنها عزبة يتحكم فيها كيفما يشاء، وليس لأحد عليه من سلطان، وأعطى كل منهما إجازة للقانون.

