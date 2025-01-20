إدارة القطاع الخاص لمدارس التعليم الفني خطوة على الطريق.. ولكن

تصريحات رئيس الوزراء بتعميم تجربة إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص، سلاح ذو حدين، فإن عممت الفكرة بدون دراسة لاحتياجات سوق العمل، ستحدث كارثة لعدة أسباب أهمها تشبع مهنة بالخرجين على حساب مهنة أخرى..

فلا يعني نجاح شركة في إدارة مدرسة فنية بمحافظة ما يستوجب إسناد مدارس أخري لها في محافظات مختلفة، فقد لا تكون هذه الشركة في احتياج لخريجين هذه المحافظة، وبالتالي نكون وصلنا إلى تباعد برامج تأهيل الخريجين عن احتياجات سوق العمل.

الأهم إن المدارس التي تسند إدارتها إلي القطاع الخاص تبتعد عن تعدد التخصصات ويكون التركيز في تخصص أو اثنين تحتاجها الشركة أو مجموعة الشركات التي تدير المدرسة، ومن الأفضل أنه إذا لجأنا لتكامل مجموعة من الشركات لإدارة مدرسة فنية أن يكون مجال عمل هذه الشركات واحد حتى لا يحدث تصارع علي الاقسام داخل المدرسة وبالتالي نعود إلي ما نحن عليه الآن.

أيضا التربية والتعليم يجب أن ترفع يدها تماما عن الإشراف على تدريس وتدريب المواد العملية وتكتفي بالاشراف علي المواد النظرية، لعدة أسباب أهمها أن معلمين المواد العملية في التربية والتعليم لبس لديهم الحد الأدني من المعرفة لتخريج طالب متوافق مع سوق العمل.

كما يجب أن يتم إلغاء الأقسام التي ليس لها جدوى في بعض المحافظات، فليس من المنطق يكون في المحافظات الصحراوية أو الساحلية قسم للنسيج، والأدهي أن تكون التدريبات على أنوال يدوية في زمن أدوات الإنتاج الرقمية..

وليس من الحكمة أن يكون لكل مدرسة قسم المعدات الثقيلة هو مهارات خريجة قيادة الجرارات الزراعية، وليس من العدل أن يتم تدريس إنتاج المحاصيل التقليدية في محافظات إنتاج القصب أو محافظات إنتاج النباتات الطبية والعطرية.

وأخيرا يحب إختيار الشركات التي تدير المدارس بعناية فائقة، بحيث تكون قادرة علي تطوير وتنمية مهارات الطالب، وتضيف التخصصات التي تتناسب مع العصر، فنحن في حاجة ماسة لأقسام الطاقة المتجددة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.. ألخ

نداء أخير لمعالي رئيس الوزراء أن يتم اختيار شركات تعمل علي إخراج منتج قادرعلي تطوير نفسه بحسب اختيارات سوق العمل، واختيار تخصصات تخدم أنواعا متعددة من الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي أو الهيئات المساعدة من خريجي المدارس التجارية.

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