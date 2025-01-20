الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

إدارة القطاع الخاص لمدارس التعليم الفني خطوة على الطريق.. ولكن

 تصريحات رئيس الوزراء بتعميم تجربة إدارة المدارس الفنية للقطاع الخاص، سلاح ذو حدين، فإن عممت الفكرة بدون دراسة لاحتياجات سوق العمل، ستحدث كارثة لعدة أسباب أهمها تشبع مهنة بالخرجين على حساب مهنة أخرى..

فلا يعني نجاح شركة في إدارة مدرسة فنية بمحافظة ما يستوجب إسناد مدارس أخري لها في محافظات مختلفة، فقد لا تكون هذه الشركة في احتياج لخريجين هذه المحافظة، وبالتالي نكون وصلنا إلى تباعد برامج تأهيل الخريجين عن احتياجات سوق العمل.

 

الأهم إن المدارس التي تسند إدارتها إلي القطاع الخاص تبتعد عن تعدد التخصصات ويكون التركيز في تخصص أو اثنين تحتاجها الشركة أو مجموعة الشركات التي تدير المدرسة، ومن الأفضل أنه إذا لجأنا لتكامل مجموعة من الشركات لإدارة مدرسة فنية أن يكون مجال عمل هذه الشركات واحد حتى لا يحدث تصارع علي الاقسام داخل المدرسة وبالتالي نعود إلي ما نحن عليه الآن.

 

أيضا التربية والتعليم يجب أن ترفع يدها تماما عن الإشراف على تدريس وتدريب المواد العملية وتكتفي بالاشراف علي المواد النظرية، لعدة أسباب أهمها أن معلمين المواد العملية في التربية والتعليم لبس لديهم الحد الأدني من المعرفة لتخريج طالب متوافق مع سوق العمل.

 

كما يجب أن يتم إلغاء الأقسام التي ليس لها جدوى في بعض المحافظات، فليس من المنطق يكون في المحافظات الصحراوية أو الساحلية قسم للنسيج، والأدهي أن تكون التدريبات على أنوال يدوية في زمن أدوات الإنتاج الرقمية.. 

 

وليس من الحكمة أن يكون لكل مدرسة قسم المعدات الثقيلة هو مهارات خريجة قيادة الجرارات الزراعية، وليس من العدل أن يتم تدريس إنتاج المحاصيل التقليدية في محافظات إنتاج القصب أو محافظات إنتاج النباتات الطبية والعطرية.

 

وأخيرا يحب إختيار الشركات التي تدير المدارس بعناية فائقة، بحيث تكون قادرة علي تطوير وتنمية مهارات الطالب، وتضيف التخصصات التي تتناسب مع العصر، فنحن في حاجة ماسة لأقسام الطاقة المتجددة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.. ألخ

التعليم الفنى والخريطة الاقتصادية لمصر

معاش صديقي المدير العام وشركة الكهرباء

 نداء أخير لمعالي رئيس الوزراء أن يتم اختيار شركات تعمل علي إخراج منتج قادرعلي تطوير نفسه بحسب اختيارات سوق العمل، واختيار تخصصات تخدم أنواعا متعددة من الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي أو الهيئات المساعدة من خريجي المدارس التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم الفني طه البنا مدارس التعليم الفنى التعليم الصناعي التعليم التجاري التعليم الزراعى فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

لقاء بقرى الوادي الجديد لمناقشة تحديات التعليم وتطوير مهارات الطلاب

خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

متابعة التعليم تشيد بانضباط امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

3 وزراء يطلقون مبادرة مصر GATE "نبوغ".. تستهدف دعم تطوير التعليم وتعزيز مشاركة الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.. وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 20 - 1 - 2025

تكليفات رئاسية مهمة لكبار رجال الدولة لرفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

منوعات

المزيد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية