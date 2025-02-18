لمسات المصريين أفسدت كل محاولات تطوير التعليم الفني

يرجع السبب الأساسي في نهضة ألمانيا في الصناعة إلى تطوير وتنمية التعليم الفني بصفة مستمرة، وتعتمد التجربة الألمانية في النهوض بالصناعة على التطوير الدائم للتعليم الفني.

ويبدو أن وزارة التعليم في مصر تحاول تطبيق التجربة الألمانية على مدارس التعليم الفني المنتشرة في كل محافظات مصر، إلا أننا كمصريين لا نترك تجربة تمر علينا مرور الكرام، لابد من وضع لمساتنا عليها، حتي نقضى على شعاع النور الوارد لنا مع التجربة.

تجربة الجدارات في التعليم الفني

فقد بدأ المرحوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم السابق لشئون التعليم الفني، في تطبيق تجربة الجدارات في كل نوعيات التعليم الفني "صناعي – زراعي - تجاري"، ونظام الجدارات يعتمد علي رصد كل ما يتدرب عليه الطالب طوال العام من تمارين تخدم تخصصه، ويتم إرفاق ناتج التمرين مع تصوير فيديو للطالب أثناء العمل، وهذا يضمن أن ينفذ الطالب بيده كل ما يتدرب عليه ليخرج لنا في نهاية 3 سنوات، أو 5 سنوات طالب جدير بممارسة مهنته.

الا أن المعلمين المصريين أبوا إلا أن يضعوا لمساتهم علي التجربة، فقد تنازلوا عن التصوير الفيديو، وإكتفوا بملف التدريبات، لتنبت لنا التجربة فئة جديدة من المنتفعين، مجموعات من المعلمين في المدارس الفنية، ينفذون التدريبات للطلاب بمقابل مادي فيخرج التمرين جيد، والطالب فاشل لأنه لم يمارس المهنة بيده، فأصبحت التجربة مجرد باب لابتزاز الطلاب وفشلت بجدارة.

تجربة مدارس مبارك كول

التجربة الثانية هي التي بدأها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بإنشاء مدارس تعليم فني علي غرار التجربة الألمانية ينتظم الطالب في مدرسته يومين، و4 أيام في المصانع الشريكة، وهي المدارس التي أطلق عليها مبارك كول، وبالطبع كان لابد تواجد طرف وسيط بين المصانع والتعليم لتوفير فرص التدريب للطلاب..

فأنشأ المركز القومي للتعليم والتدريب المزدوج، ومع الوقت تحول إلي سبوبة، فكل ما يهم القائمين عليه هو الحصول علي عمولة المركز من المصنع، وقدرها قانونا 100 جنيه عن كل طالب شهريا، وفي مقابل الحصول علي العمولة بانتظام، باع المركز الطلاب لأصحاب المصانع، فلا يحصل الطالب علي مقابل التدريب، ولا يلتزم صاحب المصنع بالبرنامج التدريبي، ويتعاملون مع الطلاب علي أنهم صبية لا أكثر ولا أقل.

الحل الامثل

الحل الامثل للنهوض بالتعليم الفني أن يتم إسناد إدارة المدارس إلي المصانع وتشرف عليها وزارة الصناعة بعيدا عن وزارة التربية والتعليم، وأن يتم القبول بالمدارس الصناعية والزراعية والتجارية بناء علي دراسة مستفيضة لاحتياجات سوق العمل، وأخيرا أن تعمل الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد لمدارس التعليم الفني وفقا للهدف الذي أنشأت من أجله.

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