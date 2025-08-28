الخميس 28 أغسطس 2025
حبس متهم بتهديد مواطن بإشعال النار في سيارته بالقليوبية 4 أيام

حبس متهم بالقليوبية،
حبس متهم بالقليوبية، فيتو

 أمرت نيابة قليوب، بحبس المتهم بتهديد مواطن بإشعال النار في سيارته، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة.

ضبط سائق توك توك بتهمة سب وقذف شخص في القليوبية

السيطرة على حريق بـ 3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

حبس المتهم بتهديد مواطن بإشعال النار في سيارته بالقليويية 

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق التوك توك، بعدما أظهر الفيديو قيامه بالتعدي والسب وتهديد مواطن بحرق سيارته بدائرة قسم قليوب.

وكان اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، تلقيا إخطارًا من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم قليوب، برصد الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبإجراء التحريات جرى تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

