السيطرة على حريق بـ 3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

أدى حريق هائل داخل ثلاثة منازل عشوائية مستغل بعضها فى تربية الماشية والماعز بقرية كفر عبد السيد نوار بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إلى نفوق اثنين من الماشية واثنين من الماعز وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل ثلاثة منازل بقرية كفر عبد السيد نوار بمدينة كفر شكر.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية نشوب حريق داخل ثلاثة منازل عشوائية بقرية كفر عبد السيد نوار وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأسفر الحريق عن نفوق اثنين من الماشية واثنين من الماعز والماشية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

