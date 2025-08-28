الخميس 28 أغسطس 2025
سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نجع حمادي ودشنا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، بمحافظة قنا.

صرح بذلك القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرا إلى أن الأنبا بضابا عرض على البابا تواضروس الثاني، بعض الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية نجع حمادي. 

البابا تواضروس يناقش موضوعات الخدمة في إيبارشية دشنا 

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا تكلا مطران دشنا، بمحافظة قنا.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا تكلا مطران دشنا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الأمور الرعوية المتعلقة بالخدمة في إيبارشية دشنا. 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أيضا في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا ديسقورس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في دير القديس يحنس القصير. 

