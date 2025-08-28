البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نجع حمادي ودشنا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، بمحافظة قنا.

صرح بذلك القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرا إلى أن الأنبا بضابا عرض على البابا تواضروس الثاني، بعض الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية نجع حمادي.

البابا تواضروس يناقش موضوعات الخدمة في إيبارشية دشنا

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا تكلا مطران دشنا، بمحافظة قنا.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا تكلا مطران دشنا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الأمور الرعوية المتعلقة بالخدمة في إيبارشية دشنا.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أيضا في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا ديسقورس عرض على قداسة البابا تواضروس بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة في دير القديس يحنس القصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.