درع دوري أبطال أوروبا يصل موناكو قبل سحب قرعة دور المجموعات (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، وصل درع دوري أبطال أوروبا لإمارة "موناكو" الفرنسية اليوم الخميس، قبل انطلاق مراسم قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتم وضع درع دوري الأبطال داخل القاعة التي ستشهد سحب القرعة مساء اليوم.

🛬 The #UCL trophy has arrived in Monaco from UEFA HQ ahead of the #UCLdraw! pic.twitter.com/OYAn9hFrY2 — UEFA (@UEFA) August 28, 2025





موعد قرعة دوري أبطال أوروبا



تنطلق مراسم قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا



وتُذاع مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية المفتوحة، بالاضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

ويتم تقسيم الفرق المشاركة على 4 أوعية، حسب تصنيفها، حيث يواجه كل فريق 8 منافسين، بواقع 4 مباريات على ملعبه، ومثلهم خارجه.

ولا يستطيع فريق مواجهة آخر من نفس الاتحاد الذي ينتمي إليه، في تلك المرحلة من البطولة، ويمكنه مواجهة فريقين من بلد واحد.



وتتأهل الفرق الثمانية الأولى بشكل مباشر إلى دور الـ16، في حين أن الأندية التي تحتل المراكز بين 9 و24 ستخوض مرحلة الملحق، والتي تتكون من مباراتي ذهاب وإياب.

ويشارك 36 فريقًا في تلك النسخة من دوري الأبطال، وهي الثانية بعد تطبيق النظام الجديد الذي أقيم الموسم الماضي.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2025-2026



التصنيف الأول: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.

التصنيف الثاني: آرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، كلوب بروج.

التصنيف الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينج لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براج، مارسيليا، بودو جليمت.



التصنيف الرابع: موناكو، جالطة سراي، يونيون سانت جيلوز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كيرات، بافوس، قره باج، كوبنهاجن.

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026



وكان 29 فريقًا تأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا، سواء من دورياتهم المحلية أو بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أو البديل أو التصنيف حسب الأداء الأوروبي، في حين جاء تأهل الفرق السبعة المتبقية من خلال جولة تصفيات.

إنجلترا: ليفربول، آرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي.

إسبانيا: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو.

إيطاليا: نابولي، إنتر ميلان، أتالانتا، يوفنتوس.

ألمانيا: بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، بوروسيا دورتموند.

فرنسا: باريس سان جيرمان، مارسيليا، موناكو.

هولندا: آيندهوفن، أياكس.

البرتغال: سبورتينج لشبونة.

بلجيكا: رويال يونيون سانت جيلواز.



تركيا: جالطة سراي.

التشيك: سلافيا براج.

بطل دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان (ولكن تم استبداله بـ أولمبياكوس اليوناني بعدما ضمن الفريق الفرنسي مشاركته كونه بطل الدوري المحلي).

بطل الدوري الأوروبي: توتنهام.

حسب التصنيف الأوروبي وفقًا للأداء: نيوكاسل يونايتد، فياريال.



المتأهلون من التصفيات: كيرات، بافوس، بودو جليمت، قره باج، كلوب بروج، بنفيكا، كوبنهاجن.

