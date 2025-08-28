الخميس 28 أغسطس 2025
على طريقة "زيزو"، فشل انتقال لاعب ريال مدريد بسبب عمولة أسرته

سيبايوس
سيبايوس

انهارت صفقة انتقال لاعب خط الوسط الإسباني، داني سيبايوس، من ريال مدريد إلى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، رغم توصل الناديين إلى اتفاق شبه نهائي.

سبب فشل صفقة سيبايوس

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مارسيليا قدم عرضًا لضم سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار تحويلها إلى صفقة دائمة الصيف المقبل مقابل 11 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات. 

كان ريال مدريد مستعدًا لقبول هذا العرض، على الرغم من أن سعره كان أقل بقليل من القيمة التي كان يطالب بها وهي 15 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب أوقف الصفقة بشكل شخصي، مما أثار استياء إدارة ريال مدريد، ويرجع السبب الرئيسي لرفض سيبايوس لم يكن رغبته في العودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس، بل كان خلافًا حول عمولة وكيلتي أعماله شقيقته ووالدته، وأن هذا الخلاف المالي مع النادي الفرنسي هو من أدى إلى إفشال الصفقة.

وأعادت هذه الأسباب الأذهان إلى سيناريو فشل مفاوضات أحمد سيد زيزو مع ناديه السابق الزمالك لتجديد عقده، بسبب خلاف حول حصول والده ووكيل أعماله على نسبة من العقد الجديد قبل أن ينتقل للأهلي بعد ذلك.

