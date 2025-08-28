الخطيب يستقر على اختيار مرتجي نائبا في انتخابات الأهلي المقبلة

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على اختيار المهندس خالد مرتجى نائبا له في الانتخابات القادمة، حيث قالت مصادر: إن الخطيب حسم هذا الأمر مبكرا قبل الاقتراب من موعد الانتخابات نهاية العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن الخطيب يبحث حاليا مع حكماء النادي اختيار باقي أعضاء قائمته التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة.

وعلى صعيد فريق الكرة واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت.

وخاض الفريق مرانا قويا صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وشهد المران محاضرة فنية مطولة من الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي مع لاعبيه من أجل تجهيز الجميع لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

