الخميس 28 أغسطس 2025
محافظات

دمياط تستقبل العام الدراسي الجديد بتأهيل شامل للأخصائيين الاجتماعيين

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 شهد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق البرنامج التدريبي للتنمية المهنية للأخصائيين الاجتماعيين، والمقام تحت إشراف إيناس عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية، ويستمر حتى 3 سبتمبر بقاعة المدرسة الثانوية العسكرية بدمياط.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2025 / 2026، ويهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات المهنية والثقافية للأخصائيين بما يتماشى مع متطلبات العملية التعليمية والتغيرات المجتمعية.

محاور البرنامج التدريبي

يركز البرنامج على مناقشة آليات تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي رقم 150 لسنة 2024، إلى جانب تفعيل الممارسات المهنية الخاصة بخدمة الفرد والاتحادات الطلابية وجماعات النشاط، مع استعراض القوانين والقواعد المنظمة للعمل.

كما يتضمن التدريب آليات تنمية المهارات وتنفيذ المسابقات الفنية المرتبطة بالتربية الاجتماعية.

كلمة وكيل وزارة التعليم بدمياط

أكد ياسر عمارة، أن دور الأخصائي الاجتماعي يعد محوريا داخل المدرسة ولا يقل أهمية عن دور مديرها، مشيرا إلى أن الحضور الكامل للطلاب أصبح أمرا ضروريا وهو ما يضاعف من حجم المسئوليات الملقاة على عاتق المعلمين والاخصائيين، مثمنا في الوقت نفسه جهودهم الكبيرة في خدمة الطلاب.

دور الاخصائيين في تعديل السلوكيات

وشدد وكيل الوزارة على أن الأخصائيين الاجتماعيين يتحملون مسئولية كبيرة في تعديل سلوكيات الطلاب، ومراعاة الجانبين النفسي والاجتماعي لديهم لما لذلك من تأثير مباشر على مستوياتهم التعليمية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة التصدي للتأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال دور فاعل للأخصائيين داخل المدارس.

