السجن 7 سنوات لشاب اغتال مرشحا رئاسيا في كولومبيا

قضت النيابة العامة في كولومبيا، بالسجن لمدة 7 سنوات في مركز احتجاز مخصص للأحداث على فتى (15 عاما) كان قد أطلق النار في السابع من يونيو الماضي على السيناتور والمرشح الرئاسي ميغيل أوريبي.

المرشح الأوفر حظا لليمين في انتخابات الرئاسة

وأوضحت النيابة أن المحكوم عليه لن يُنقل إلى سجن للبالغين عند بلوغه 18 عاما، بل سيبقى تحت الرعاية المتخصصة حتى نهاية عقوبته.

وكان أوريبي (39 عاما)، المرشح الأوفر حظا لليمين في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2026، قد أصيب برصاصتين في الرأس خلال تجمّع انتخابي في العاصمة بوغوتا، ليفارق الحياة يوم 11 أغسطس الجاري متأثرا بجراحه، رغم خضوعه لعمليات جراحية عديدة.

وكان القضاء وجّه إلى الفتى -بعد اعتقاله مباشرة مطلع أغسطس الجاري- تهمتي "الشروع في القتل" و"حيازة سلاح غير قانوني".

تهمة الشروع في القتل

وبموجب القانون الكولومبي، لا يمكن تعديل التهم لاحقا حتى وإن توفي الضحية بعد توجيهها، مما جعل المحاكمة تقتصر على تهمة الشروع في القتل.

وتشير التحقيقات إلى أنّ الفتى قد يكون مجرد منفّذ لجريمة اغتيال خططت لها جهات أخرى. وكانت الشرطة قد أعلنت في الخامس من يوليو الماضي توقيف خوسيه أرتياغا هيرنانديز، زعيم عصابة إجرامية في بوغوتا، واعتبرته "العقل المدبّر" للعملية.

