الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السجن 7 سنوات لشاب اغتال مرشحا رئاسيا في كولومبيا

كولومبيا، فيتو
كولومبيا، فيتو

قضت النيابة العامة في كولومبيا، بالسجن لمدة 7 سنوات في مركز احتجاز مخصص للأحداث على فتى (15 عاما) كان قد أطلق النار في السابع من يونيو الماضي على السيناتور والمرشح الرئاسي ميغيل أوريبي.

المرشح الأوفر حظا لليمين في انتخابات الرئاسة

وأوضحت النيابة أن المحكوم عليه لن يُنقل إلى سجن للبالغين عند بلوغه 18 عاما، بل سيبقى تحت الرعاية المتخصصة حتى نهاية عقوبته.

وكان أوريبي (39 عاما)، المرشح الأوفر حظا لليمين في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2026، قد أصيب برصاصتين في الرأس خلال تجمّع انتخابي في العاصمة بوغوتا، ليفارق الحياة يوم 11 أغسطس الجاري متأثرا بجراحه، رغم خضوعه لعمليات جراحية عديدة.

وكان القضاء وجّه إلى الفتى -بعد اعتقاله مباشرة مطلع أغسطس الجاري- تهمتي "الشروع في القتل" و"حيازة سلاح غير قانوني".

 تهمة الشروع في القتل

وبموجب القانون الكولومبي، لا يمكن تعديل التهم لاحقا حتى وإن توفي الضحية بعد توجيهها، مما جعل المحاكمة تقتصر على تهمة الشروع في القتل.

وتشير التحقيقات إلى أنّ الفتى قد يكون مجرد منفّذ لجريمة اغتيال خططت لها جهات أخرى. وكانت الشرطة قد أعلنت في الخامس من يوليو الماضي توقيف خوسيه أرتياغا هيرنانديز، زعيم عصابة إجرامية في بوغوتا، واعتبرته "العقل المدبّر" للعملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولومبيا أطلق النار المرشح الرئاسي ميغيل أوريبي تهمة الشروع في القتل

مواد متعلقة

كولومبيا ترفض مشاركة مرتزقتها مع قوات الدعم السريع بالسودان

مقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة عسكرية في كولومبيا (فيديو)

أول تعليق من رئيس كولومبيا على مقتل مرتزقة من بلاده في السودان

الحكومة السودانية تعلن امتلاك وثائق تثبت قتال مرتزقة من كولومبيا إلى جانب الدعم السريع (فيديو)

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads