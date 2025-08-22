مقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة عسكرية في كولومبيا (فيديو)

قُتل 5 أشخاص وأصيب العشرات بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في شارع مزدحم في مدينة "كالي" الكولومبية، الخميس، حسبما أعلنت السلطات.

وقالت الشرطة إن القنبلة استهدفت مدرسة "ماركو فيدل سواريز" للطيران العسكري، في الوقت الذي تم فيه إخلاء عدة مبانٍ ومدرسة.

En la ciudad de #Cali cerca a la base de la @FuerzaAereaCol estallan dos artefactos explosivos, con un balance hasta el momento de 5 muertos y 40 heridos. #AtaqueTerrorista #Colombia pic.twitter.com/SD4SWAe7mc August 21, 2025



وقال شاهد عيان يدعى هيكتور فابيو بولانوس (65 عامًا) لوكالة "فرانس برس" معلقًا: "سمعنا صوت انفجار هائل بالقرب من القاعدة الجوية".

وأضاف: "كان هناك عدد كبير من الجرحى. وتضرَّرت منازل عديدة قرب القاعدة".

وقال رئيس بلدية "كالي" أليخاندرو إيدر إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 36 شخصًا آخرين.



وأعلن السلطات الأمنية حظر دخول الشاحنات الكبيرة إلى المدينة، خوفًا من وقوع مزيد من الانفجارات.

«Cali», porque reportan una fuerte explosión en las horas de la tarde de hoy cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Santiago de Cali, Valle del Cauca.

Versiones iniciales hablan de varios heridos.

💥😱 🚑💨 https://t.co/GfTrYAiav9 pic.twitter.com/n3nMh2fNgT — ¡Es tendencia en Colombia 🇨🇴! (@TendenciaEnX) August 21, 2025

وأشار شاهد عيان آخر وهو أليكسيس أتيزابال (40 عامًا) إلى أن من المحتمل أن يكون هناك مدنيون بين القتلى، وقال إن "هناك قتلى بين المارة في الشارع".

ولم يتضح فورًا المسؤول عن الهجوم، لكن حاكمة المنطقة ديليان فرانسيسكا تورو وصفته بأنه "هجوم إرهابي"، وقالت "الإرهاب لن يهزمنا".

وفي يونيو، أعلنت مجموعة العصابات اليسارية مسؤوليتها عن موجة من الهجمات بالقنابل والأسلحة النارية في "كالي" ومحيطها، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص.

وكانت المجموعة قد رفضت اتفاق السلام في العام 2016 وكثفت عملياتها استعدادًا للانتخابات في العام 2026.

