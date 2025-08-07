أول تعليق من رئيس كولومبيا على مقتل مرتزقة من بلاده في السودان

تحدث الرئيس الكولومبي غوستافو، عن التقارير التي تحدثت عن مقتل عشرات الكولومبيين المجندين ضمن وحدات مرتزقة تقاتل في السودان، ووصف الأمر بـ “الارتزاق”، معتبرًا أنه شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر.

كولومبيا يدين مقتل مرتزقة من بلاده في السودان ويصف الارتزاق بالاتجار بالبشر

وأضاف بيترو أن من وصفهم بـأسياد الموت، حوّلوا الرجال إلى أدوات قتل وأرسلوا شباب كولومبيا إلى صراعات لا علاقة لهم بها، مطالبًا البرلمان بإصدار قانون عاجل لحظر الارتزاق.

وجاءت تصريحات بيترو بعد أنباء عن مقتل ما يقرب من 40 كولومبيًا على يد الجيش السوداني في إقليم دارفور، خلال مواجهات مع قوات الدعم السريع، بحسب ما نقلته قناة RT عن منصات عسكرية سودانية.

وأكد الرئيس الكولومبي أن حكومته طلبت من سفيرتها في مصر التحقق من هذه المعلومات، والعمل على إعادة الجثامين.

ومن جانبها أفادت منصة "القدرات العسكرية السودانية"، عُثر على جثة أحد المرتزقة الكولومبيين في مدينة الفاشر، وكان مجهزًا بتقنيات متقدمة ويحمل شارة ميدانية تدل على مشاركته في مهام سرية.

وأشارت المنصة إلى أن المرتزق ينتمي إلى وحدة تُعرف باسم "سرايا ذئاب الصحراء"، تضم عناصر من أمريكا اللاتينية وتعمل تحت غطاء الدعم السريع، وسط اتهامات بتورط جهات دولية في تجنيدهم.

