خارج الحدود

تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

قالت الرئاسة الفلسطينية، قبل قليل، إنه تم تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش اللبناني.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. 

عملية تسليم الدفعة الثانية من السلاح 

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن عملية تسليم الدفعة الثانية من السلاح تمت في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أعلن، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع لبنان على البدء في تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه (وديعة).

بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

وقال أبو ردينة: إن الجهات الفلسطينية المختصة قامت اليوم الخميس، بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي "برج البراجنة" و"البص" للجيش اللبناني، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.

 جلسة المباحثات الرسمية

وأوضح الناطق الرسمي أن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو الماضي، عقب جلسة المباحثات الرسمية بينهما والتي عقدت في العاصمة بيروت. 

