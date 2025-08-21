الخميس 21 أغسطس 2025
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الأولى من سلاح المخيمات الفلسطينية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس،  أنه تم الاتفاق مع لبنان على البدء في تسليم السلاح الموجود داخل  المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه (وديعة).

بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

 وقال أبو ردينة: إن الجهات الفلسطينية المختصة قامت يوم الخميس، بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي "برج البراجنة" و"البص" للجيش اللبناني، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.

وأوضح الناطق الرسمي أن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو الماضي، عقب جلسة المباحثات الرسمية بينهما والتي عقدت في العاصمة بيروت.

وأشار أبو ردينة إلى أن الجانبين أكدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الدولي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.

وأوضح أبو ردينة أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

المخيمات الفلسطينية لبنان الجيش اللبناني

