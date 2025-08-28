الأحزاب السياسية تستعد لانتخابات النواب.. اجتماعات تنسيقية لتشكيل القائمة الوطنية.. و3 أحزاب كبيرة تتنافس لحصد المقاعد.. ومصادر: المجلس المقبل بلا حزب أغلبية

مع اقتراب الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تجرى الأحزاب السياسية استعداداتها الأخيرة للبدء فى انتخابات مجلس النواب 2025، المتوقع إجراؤها فى أكتوبر المقبل.

خلال الأيام الماضية أعلنت عدد من الأحزاب السياسية الكبيرة عن قرب وضع اللمسات النهائية بشأن اختيار مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت جميع الأحزاب وفي مقدمتها مستقبل وطن وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والوفد وغيرها، بوضع ضوابط صارمة في اختيار المرشحين المقرر الدفع بهم في سباق انتخابات مجلس النواب 2025.

موعد إعلان تفاصيل جدول انتخابات مجلس النواب 2025

وتشير التوقعات إلى أن الشهر المقبل، سيتم الإعلان من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للاقتراع، على أن تجرى جولة انتخابات مجلس النواب 2025 الأولى في شهر أكتوبر المقبل.

تنسيق الأحزاب السياسية استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025

وفي الوقت الذي تواصل فيه تلك الأحزاب السياسية اجتماعاتها الداخلية، هناك ترتيبات أخرى بشأن تشكيل القوائم الانتخابية، وتحديد نصيب كل حزب في القائمة، أسوة بما تم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

حيث من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، اجتماعات تنسيقية بين الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية، للتشاور والتنسيق في إجراءات وخطوات تشكيل القائمة، وحصة كل حزب من المقاعد، وكذلك من المتوقع أن يتم التنسيق في مقاعد الفردى على مستوى المحافظات.

ترتيب الأحزاب في المقاعد بمجلس النواب المقبل

وكشفت مصادر، أن ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد سواء الفردي أو القائمة، ستكون بنفس الترتيب الذي تم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

مستقبل وطن في المقدمة من حيث عدد المقاعد بمجلس النواب 2025

أكدت مصادر أن حزب مستقبل وطن، سيحصل على النسبة الأكبر من المقاعد على الفردي والقائمة، إلا أنه لن يحصل على الأغلبية مثلما هو قائم في مجلس النواب الحالي، ويليه في الترتيب حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، على أن يتم تقسيم باقي المقاعد على باقي الأحزاب السياسية.

ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية

وضع قانون مجلس النواب، مجموعة من الضوابط المنظمة لتشكيل القوائم الانتخابية، بما يضمن التمثيل المتوازن والعادل لمختلف الفئات داخل البرلمان، وعلى رأسها الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمسيحيون والمصريين في الخارج.

وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ويعد مجلس النواب الغرفة التشريعية الأساسية في النظام البرلماني المصري، حيث يمارس أدواره في سنّ التشريعات ومراقبة أعمال الحكومة.

ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية

أشارت المادة (5) من قانون مجلس النواب على أنه: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مرشحان اثنان من الشباب.

مرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

قانون مجلس النواب

وبحسب المادة (1) من قانون مجلس النواب، يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

ووفق المادة (1 / فقرتان أولى وثالثه) من قانون مجلس النواب

(فقرة أولى): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة مادة (1 / فقرتان أولي وثالثه)

(فقرة أولى): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

4- أعضاء المجالس المحلية

(فقرة ثالثة): ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

