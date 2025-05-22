قبل مناقشتها الأسبوع المقبل، كل ماتريد معرفته عن تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، التى تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

وكشف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

تفاصيل تعديلات قوانين الانتخابات

وأكد أن التعديلات "بسيطة جدًّا"، وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.

إجمالي مقاعد مجلس النواب

وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين.

وأوضح أن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعدًا، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعدًا.

التعديلات في الدوائر الانتخابية لمجلس النواب

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعًا دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار الدكتور عبد الهادي القصبي، إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعدًا لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعدًا لكل منهما.

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