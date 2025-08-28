الخميس 28 أغسطس 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إنزالا جويا في الكسوة قرب دمشق (فيديو)

قوات إسرائيلية، فيتو

كشف مصدر عسكري سوري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي في منطقة الكسوة بريف دمشق استمرت أكثر من ساعتين، شاركت فيها أربع مروحيات إسرائيلية، إلى جانب عشرات الجنود ومعدات متطورة للبحث. 

وأكد المصدر أن العملية لم تشهد أي اشتباك مع القوات السورية الموجودة في المنطقة.

 

تفاصيل العملية الإسرائيلية في دمشق

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي استقدم عشرات الجنود ومعدات للبحث والتنقيب خلال العملية، وأن العملية جرت تحت غطاء جوي بمشاركة أربع مروحيات عسكرية إسرائيلية، واستمرت العملية لأكثر من ساعتين كاملتين.

 

إنزال جوي إسرائيلي على جبل المانع

وأكد مصدر حكومي سوري: أن غارة إسرائيلية وإنزال جوي على "جبل المانع" عقب عثور الجيش على أجهزة مراقبة وتنصت، مشيرًا إلى أن الجيش السوري دمر جزء من منظومات التنصت التي عثر عليها.

 

ولم يسجل أي احتكاك مباشر أو مواجهات مع وحدات الجيش السوري المنتشرة بالمنطقة، ولم يُكشف بعد عن الهدف المباشر من العملية، فيما تشير التقديرات إلى أنها قد تكون مرتبطة بجمع معلومات أو عمليات بحث خاصة.

من جهته، كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن "تحليق 4 مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق".

وأوضح المرصد السوري أن "مظلات إسرائيلية هبطت لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع".

وذكر أن "المقاتلات الإسرائيلية، شنت اليوم سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة".

وأشار إلى أن "المقاتلات الإسرائيلية أطلقت نحو 6 صواريخ على أهداف أرضية، شملت مستودعًا ضخمًا يحتوي على صواريخ من نوع (إيغلا-إس)، كان يستخدمها "حزب الله" قبل سقوط النظام.

