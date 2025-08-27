الخميس 28 أغسطس 2025
خارج الحدود

10 غارات إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على دمشق، فيتو

أفادت القاهرة الإخبارية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات مكثفة على جبل المانع قرب مدينة الكسوة جنوبي العاصمة السورية دمشق.

 

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 10 غارات على العاصمة السورية

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 غارات على جنوب العاصمة السورية، مستهدفًا بشكل خاص جبل المانع القريب من مدينة الكسوة جنوبي العاصمة، 

 

طيران الاحتلال ينفذ غارات على مواقع عسكرية سورية

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية المكثفة، مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية دمشق.

 

وبحسب المعلومات الأولية، نفذت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من عشر غارات متزامنة استهدفت مواقع جنوب دمشق، بينها مناطق محصنة في محيط جبل المانع، الذي يعتبر من أبرز النقاط العسكرية الاستراتيجية في محيط العاصمة.

حتى اللحظة لم تصدر وزارة الدفاع السورية بيانًا رسميًا حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.

