الأحد 10 أغسطس 2025
رياضة

بمشاركة علي معلول، الصفاقسي يخسر على ملعبه من ترجي جرجيس 2-1 بالدوري التونسي

نجح فريق ترجي جرجيس في تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام النادي الصفاقسي بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري التونسي للمحترفين.

أهداف مباراة الصفاقسي ضد ترجي جرجيس 

سجل مؤمن الرحماني هدف السبق لفريقه ترجي جرجيس منذ الثانية 53، وفي نهاية الشوط الأول احرز الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق هدف التعادل للصفاقسي.

وفي الدقيقة 67 عاد الرحماني لزيارة شباك النادي الصفاقسي بتسجيله للهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من التاجوري.

جدير بالذكر أن ترجي جرجيس لم ينهزم أمام النادي الصفاقسي في آخر 3 مواجهات.

تشكيل الصفاقسي أمام ترجي جرجيس 

حراسة المرمى: قعلول.

خط الدفاع: شوقي بن خذر، هشام بكار، ريان الدربالي، علي معلول.

خط الوسط: صالح المهذبي، محمد الطرابلسي، فراس السكوحي.

خط الهجوم: يوسف بشة، ترافيس موتيابا، عمر بن علي.

 

 

الصفاقسي ترجي جرجيس النادي الصفاقسي الدوري التونسي علي معلول

