الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

الزمالك يبحث تسويق الجفالي في الدوري التونسي على سبيل الاعارة

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك من أجل تسويق لاعب الفريق الشاب أحمد الجفالي، صانع الألعاب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحثًا عن عرض مناسب في الدوري التونسي.

نية لإعارة اللاعب لا بيعه

أكد مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه الأقرب داخل لجنة الكرة هو تسويق اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وذلك من أجل منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في أحد أندية الدوري التونسي، تمهيدًا لعودته مستقبلًا.

اللاعب خارج الحسابات الفنية حاليًا

أوضح المصدر أن أحمد الجفالي لا يدخل ضمن خطط الجهاز الفني في الوقت الحالي بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن فرصة لعب حقيقية له خارج النادي، بدلًا من بقائه على مقاعد البدلاء.

ترحيب اللاعب بالفكرة

أبدى اللاعب موافقة مبدئية على فكرة الخروج للإعارة، خاصة في حال تلقي عرض من نادٍ تونسي يضمن له المشاركة بانتظام، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مسيرته.

خطة الزمالك لتأهيل المواهب

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة نادي الزمالك لتأهيل عدد من اللاعبين الشباب فنيًا وبدنيًا من خلال الإعارات، تمهيدًا للاعتماد عليهم مستقبلًا بعد اكتسابهم خبرات اللعب التنافسي.

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