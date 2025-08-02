كان لك معايا أجمل حكاية، الصفاقسي ينشر فيديو لـ تعاقده رسميا مع علي معلول

أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن تعاقده مع علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد رحليه القلعة الحمراء، خلال هذا الصيف.

ونشر حساب الصفاقسي فيديو لتقديم اللاعب وكتب عليه: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".

وكان علي معلول، نجم الأهلي السابق، شارك فريقه الصفاقسي التونسي في عدة مباريات ودية قبل إعلان الرسمي عن عودة اللاعب، حيث قاد الفريق لتحقيق الفوز على المستقبل الرياضي بالمرسي بهدف دون رد، في لقاء ودي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن استعدادات الصفاقسي لانطلاق الموسم الجديد.

وتمكن معلول، من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، ليمنح فريقه التفوق في أول ظهور له بقميص الصفاقسي بعد عودته رسميا خلال الانتقالات الصيفية الجارية، عقب انتهاء رحلته مع النادي الأهلي.

تفاصيل انتقال علي معلول

وانتقل الدولي التونسي علي معلول حديثًا إلى الصفاقسي التونسي، حيث شارك كأساسي في المباراة الودية أمام شبيبة القيروان، والتي كانت بمثابة أول اختبار له مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

أرقام معلول مع الأهلي

وشارك النجم التونسي، رفقة المارد الأهلي خلال 9 سنوات قضاها داخل الفريق، في 292 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالها في 136 هدفا، حيث سجل 51 هدفا وقدم 85 تمريرة حاسمة،و توج خلالها بـ22 بطولة مع القلعة الحمراء.

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