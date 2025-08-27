وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع نووي إيراني

أعلن المدير العام لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، اليوم، أن فريقًا من مفتشي الوكالة وصل إلى أحد المواقع النووية في إيران لمباشرة أعمال المراقبة والتفتيش.

الملف النووي الإيراني

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه البرنامج النووي الإيراني جدلًا واسعًا وضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تتهم طهران بمراكمة مخزونات من اليورانيوم المخصب بمستويات تتجاوز ما تسمح به الاتفاقيات السابقة.

أهداف المفتشين من زيارة إيران تتمثل في التحقق من طبيعة الأنشطة الجارية داخل المنشأة النووية، مراقبة مستويات تخصيب اليورانيوم والتأكد من عدم تجاوز العتبة الحساسة التي قد تتيح استخدامه لأغراض عسكرية، تعزيز إجراءات الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع الدولي.

تصريحات جروسي

من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "وجود المفتشين في الموقع النووي الإيراني يهدف إلى ضمان استمرار التعاون مع طهران، ومنع أي سوء فهم قد يؤدي إلى تفاقم التوترات". وأكد أن الوكالة تسعى للحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة" مع الحكومة الإيرانية.

