الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع نووي إيراني

البرنامج النووي الإيراني،
البرنامج النووي الإيراني، فيتو

أعلن المدير العام لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، اليوم، أن فريقًا من مفتشي الوكالة وصل إلى أحد المواقع النووية في إيران لمباشرة أعمال المراقبة والتفتيش.

 

الملف النووي الإيراني

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه البرنامج النووي الإيراني جدلًا واسعًا وضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تتهم طهران بمراكمة مخزونات من اليورانيوم المخصب بمستويات تتجاوز ما تسمح به الاتفاقيات السابقة.

أهداف المفتشين من زيارة إيران تتمثل في التحقق من طبيعة الأنشطة الجارية داخل المنشأة النووية، مراقبة مستويات تخصيب اليورانيوم والتأكد من عدم تجاوز العتبة الحساسة التي قد تتيح استخدامه لأغراض عسكرية، تعزيز إجراءات الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع الدولي.

تصريحات جروسي

من جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "وجود المفتشين في الموقع النووي الإيراني يهدف إلى ضمان استمرار التعاون مع طهران، ومنع أي سوء فهم قد يؤدي إلى تفاقم التوترات". وأكد أن الوكالة تسعى للحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة" مع الحكومة الإيرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي إيران المواقع النووية البرنامج النووي الإيراني

مواد متعلقة

مقتل 13 إرهابيا في عمليات أمنية جنوب شرقي إيران

بعد حرب الـ 12 يوما وتعرضها لهزات داخلية وخارجية.. إيران تسعى لاستعادة مخالبها.. جهود حثيثة لتعزيز قواتها الجوية وقدراتها العسكرية.. وإصلاح الإخفاقات الدفاعية أبرز التحديات

إقالة مسؤول أمريكي بارز أحرج ترامب بشأن نتائج ضرب المواقع النووية الإيرانية

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads