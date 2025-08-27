الأكاديمية العربية تفتتح مبنى كلية النقل الدولي واللوجستيات الجديد بأبي قير

افتتحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المبنى الجديد لكلية النقل الدولي واللوجستيات في مقرها الرئيسي بأبي قير.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة للمجلس الاستشاري للكلية، بحضور لفيف من الشخصيات الرسمية والأكاديمية البارزة.

وشارك في الافتتاح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي ممثلًا للأمين العام لجامعة الدول العربية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كما حضر الحفل الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ومؤسس الكليةاللواء بحري أ.ح محمد فاروق زكي، نائبًا عن قائد القوات البحرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، محمد مصيلحي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والدكتورة سارة الجزار، عميد الكلية.

الرؤية الاستراتيجية لكلية النقل البحري

استعرضت الدكتورة سارة الجزار، عميد الكلية، خلال الدورة السابعة للمجلس الاستشاري، الرؤية الاستراتيجية للكلية ودورها في دعم قطاع النقل واللوجستيات في المنطقة.

كما أشارت إلى الإنجازات التي حققتها الكلية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، والتوجهات المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، خاصة بعد حصولها على الاعتماد الذهبي من هيئة FIBAA الألمانية واعتماد AACSB International.

وشهدت الفعاليات أيضًا توقيع اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لتأسيس مركز للوساطة في قطاع النقل واللوجستيات.

ووصف السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، كلية النقل الدولي واللوجستيات بأنها "كيان أكاديمي ومهني رائد".

وأكد "المالكي" على دور الكلية في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تأسست بدعم كبير من جامعة الدول العربية.

كما أضاف أن الكلية تقدم تخصصات متنوعة مثل إدارة اللوجستيات في النقل، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، ولوجستيات الطاقة والبترول.

أهمية قطاع النقل الدولي واللوجستيات

من جانبه، أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن قطاع النقل الدولي واللوجستيات يمثل "حجر زاوية أساسيًا للمستقبل الاقتصادي لمصر".

وأوضح أن محافظة أسيوط تتبنى رؤية طموحة لدعم هذا القطاع، أبرزها مشروع المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية التكامل بين الموارد المتاحة والعلم والفكر لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وذكر أن هناك أكثر من 20 مشروعًا مشتركًا بين الغرفة والأكاديمية تم تنفيذها خلال العقد الماضي.

بدوره، أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية العربية، على الدور المحوري للأكاديمية بوصفها "مصنعًا ومنتجًا للكوادر البشرية"، مستعرضًا مسيرة الكلية التي تأسست منذ أكثر من 30 عامًا كأول مسار تعليمي متخصص في مصر خارج القطاع الحكومي.

واختتم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، الفعاليات بالتأكيد على الدور المحوري للأكاديمية كـ"بيت خبرة عربي" في مجالات الاستدامة والنقل البحري، مثمنًا جهود الدكتورة سارة الجزار في تجسيد الرابط بين الصناعة والأكاديميا.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى لتكون منصة للبحث العلمي والابتكار، وأن خريجيها يحصلون على فرص وظيفية مرموقة عالميًا.

