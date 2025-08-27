الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأكاديمية العربية تفتتح مبنى كلية النقل الدولي واللوجستيات الجديد بأبي قير

افتتاح المبنى الجديد
افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية

افتتحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المبنى الجديد لكلية النقل الدولي واللوجستيات في مقرها الرئيسي بأبي قير.

افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية
افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالأكاديمية العربية

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة للمجلس الاستشاري للكلية، بحضور لفيف من الشخصيات الرسمية والأكاديمية البارزة.

وشارك في الافتتاح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي ممثلًا للأمين العام لجامعة الدول العربية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كما حضر الحفل الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ومؤسس الكليةاللواء بحري أ.ح محمد فاروق زكي، نائبًا عن قائد القوات البحرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، محمد مصيلحي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والدكتورة سارة الجزار، عميد الكلية.

افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية
افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية

 

الرؤية الاستراتيجية لكلية النقل البحري

استعرضت الدكتورة سارة الجزار، عميد الكلية، خلال الدورة السابعة للمجلس الاستشاري، الرؤية الاستراتيجية للكلية ودورها في دعم قطاع النقل واللوجستيات في المنطقة.

كما أشارت إلى الإنجازات التي حققتها الكلية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، والتوجهات المستقبلية التي تسعى لتحقيقها، خاصة بعد حصولها على الاعتماد الذهبي من هيئة FIBAA الألمانية واعتماد AACSB International.

 وشهدت الفعاليات أيضًا توقيع اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لتأسيس مركز للوساطة في قطاع النقل واللوجستيات.

افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية
افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية

ووصف السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، كلية النقل الدولي واللوجستيات بأنها "كيان أكاديمي ومهني رائد".

وأكد "المالكي" على دور الكلية في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تأسست بدعم كبير من جامعة الدول العربية.

افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية
افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية

كما أضاف أن الكلية تقدم تخصصات متنوعة مثل إدارة اللوجستيات في النقل، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، ولوجستيات الطاقة والبترول.

أهمية قطاع النقل الدولي واللوجستيات

من جانبه، أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن قطاع النقل الدولي واللوجستيات يمثل "حجر زاوية أساسيًا للمستقبل الاقتصادي لمصر".

افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية
افتتاح المبنى الجديد لكلية النقل بالاكاديمية العربية

وأوضح أن محافظة أسيوط تتبنى رؤية طموحة لدعم هذا القطاع، أبرزها مشروع المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية التكامل بين الموارد المتاحة والعلم والفكر لتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. وذكر أن هناك أكثر من 20 مشروعًا مشتركًا بين الغرفة والأكاديمية تم تنفيذها خلال العقد الماضي.

بدوره، أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية العربية، على الدور المحوري للأكاديمية بوصفها "مصنعًا ومنتجًا للكوادر البشرية"، مستعرضًا مسيرة الكلية التي تأسست منذ أكثر من 30 عامًا كأول مسار تعليمي متخصص في مصر خارج القطاع الحكومي.

واختتم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، الفعاليات بالتأكيد على الدور المحوري للأكاديمية كـ"بيت خبرة عربي" في مجالات الاستدامة والنقل البحري، مثمنًا جهود الدكتورة سارة الجزار في تجسيد الرابط بين الصناعة والأكاديميا.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى لتكون منصة للبحث العلمي والابتكار، وأن خريجيها يحصلون على فرص وظيفية مرموقة عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كلية النقل الدولي واللوجستيات محافظ أسيوط جامعة الدول العربية الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية هيئة FIBAA الألمانية

مواد متعلقة

الأكاديمية العربية ومجلس التعليم الكندي يطلقان شراكة استراتيجية لتوظيف الخريجين دوليًا

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا مدارس ( فيديو وصور)

الأمين العام لـ جامعة الدول العربية يرحب بخارطة الطريق الأممية للحل في ليبيا

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

اللقطات الأولى لحريق مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads