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ثقافة وفنون

زينب حسن تتصدر تريند اليوتيوب بـ"أمل كداب" (فيديو)

أغنية أمل كداب
أغنية أمل كداب

تصدرت الفنانة الشابة زينب حسن، تريند اليوتيوب بـ أغنية “أمل كداب”، بعد أن اقتربت من مليون مشاهدة في أقل من أسبوع واحد من طرح الأغنية.

وأغنية “أمل كداب”، غناء: زينب حسن، كلمات: محمد الشافعي، ألحان: إسلام رفعت، توزيع موسيقي، ومكس: عمر صباغ، تسجيل غناء: مودي منير، كمنجات اسطنبول، جيتار: camer، ناي: علي مدبوح، عود: حسن ساز".

تصف زينب حسن أغنيتها "أمل كداب" بأنها أغنية مختلفة تمامًا عن الأعمال التي تقدم في الوقت الراهن، حيث تعكس المشاعر الحقيقية التي يعاني منها الكثير من الناس. 

وتقول: "أمل كداب" هي أغنية تصف أحاسيس الكثير من الأشخاص الذين يعيشون المعاناة، وهذه شطارة كبيرة من الشاعر محمد شافعي الذي تمكن من ترجمة هذا الشعور الصعب بكلمات رقيقة بسيطة تعبر عن هذه الأحاسيس، ليقابلها الملحن إسلام رفعت بصياغة لحن بديع معبر عن هذه الكلمات، باختصار أغنية "أمل كداب" هى وصف صريح لحالة المعاناة التي يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها، هى أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، بداية من التشتت، التوهان، ثم الغضب الذي يصل إلى مرحلة الانفجار.

وتتحدث زينب عن التحدي الذي خاضته في اختيار هذه الأغنية الثقيلة فنيًا، وانها ترددت في البداية بسبب ندرة هذا النوع من الأعمال في الساحة الفنية الحالية، وأن سوق الأغاني يشهد تراجعًا في تقديم هذا النوع من الموسيقى ومع ذلك، أكدت أن تحدي تقديم هذا النوع من الفن كان له طعم خاص، مؤكدة أنها متمسكة بتقديم نوع جميل من الفن، يكون صالحًا للإستماع في كل الأوقات.

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الملحن أسلام رفعت يوتيوب محمد الشافعى مليون مشاهدة إسلام رفعت زينب حسن

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