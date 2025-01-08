لميس الحديدي وأكرم حسني أبرز نجوم حفل أنغام

انطلق منذ قليل، حفل الفنانة أنغام؛ للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب" في أحد المولات الكبرى بمدينة الشيخ زايد.



وكان أول الحضور الإعلامية لميس الحديدي، والفنان أكرم حسني، والشاعر أمير طعيمة وزوجته والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”



على الجانب الأخر، كان الفنان أكرم حسنى قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وعلق أكرم حسنى على الفيديو قائلا: “في فنان وفي فنان استثنائي.. وفي أنغام”.

أغنية “تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا.

وتعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هما: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

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