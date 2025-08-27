استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بجولة إعادة الشيوخ بالإسماعيلية (صور)

شهدت مقار اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية والبالغ عددها 135 مقرا انتخابيا إقبالا من الناخبين للتصويت بجولة الإعادة، في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان

وتجرى عملية التصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسماعيلية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

تنافس بين مرشحين

ويتنافس في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في محافظة الإسماعيلية كل من المرشحين مجدي زايد، ومحمد غنام على مقعد واحد.



وكان قد دعا اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، فى أول أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المواطنين إلى المشاركة على التصويت خلال الفترة المسائية والتي تمتد حتى الساعة التاسعة مساءً.



إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

مؤكدًا ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.



متابعة استئناف عملية التصويت عقب انتهاء فترة الراحة

وتابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ خلال الفترة المسائية عقب فترة الاستراحة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

فتح كافة اللجان عقب انتهاء فترة الراحة

واطمأن أكرم على فتح كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، عقب فترة الاستراحة، على أن تواصل كافة اللجان عملها حتى التاسعة مساء اليوم موعد غلق الصناديق لليوم الأول، على أن يعاد فتحها غدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

إقبال الناخبين في الفترة المسائية، فيتو

وأكد أكرم تقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أيَّة معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركز انتخابي على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية) ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألفا و٢٤٨ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها داخل جمهورية مصر العربية في ٢٧ و٢٨ أغسطس ٢٠٢٥.

ومن الجدير ذكره، أن دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية تضم ٤ مراكز انتخابية، ودائرة قسم ثانِ مدينة الإسماعيلية تضم ١٢ مركز انتخابي، ودائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية تضم ٧ مراكز انتخابية وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة أبوصوير ١٩ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القصاصين ١١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير ١٢ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ١٤ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق ٦ مراكز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة فايد ٢٩ مركز.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.