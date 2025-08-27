محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل لجنة لمعاينة مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كافة الجهات المختصة، الزراعة والطب البيطري والتموين والغاز والطرق والبيئة والشئون الهندسية والتخطيط العمراني والحوكمة والمراجعة الداخلية وشركة مصر للبترول والشئون القانونية والاستثمار والتعاون الزراعي والانتاج الحيواني للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.

المرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيدة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى

وأوضح "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن والأرانب ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وإنتاج العصائر والمواد الغذائية ومحطات تدوير المخلفات الزراعية، وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

إقامة المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد

من جانبه أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، أنه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لإنشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مركز مدينة بلقاس، وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ برئاسة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الإقتصاد والإستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.



